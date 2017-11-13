Turkcell’den arama motoru ‘Yaani’
Turkcell’in geliştirdiği Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani’nin indirilme sayısı, ilk 48 saatte 300 bine yaklaştı.
Yaani kullanıcılarının ilk 48 saatte en fazla aradıkları içerik ‘DGS ek yerleştirme tarihi’ olurken spor alanında en popüler aramalar Türkiye Ziraat Kupası ile ilgili oldu.
Yaani’yi indiren Turkcell’liler 1 GB internet kazanırken uygulama içinden yapılan aramalar internet kotasından yemiyor. Yaani, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor.
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