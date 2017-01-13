Türkiye’de altıncı fabrikasını kuruyor

Ocak 13, 2017 0 Yorum 23 Okunma
Türkiye’de altıncı fabrikasını kuruyor

PepsiCo, 2017’de faaliyete geçmesi planlanan Türkiye’deki altıncı üretim tesisinin temelini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde attı.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, dünyadaki sekiz büyük PepsiCo iş biriminden biri olan Türkiye’nin şirket için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek “PepsiCo ülkede uzun vadeli yatırımcı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Şirket, kapasite artışıyla Türkiye yiyecek operasyonunun üretim hacminin yüzde 25-30’unu üretmeyi hedefliyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap