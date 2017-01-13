Türkiye’de altıncı fabrikasını kuruyor
PepsiCo, 2017’de faaliyete geçmesi planlanan Türkiye’deki altıncı üretim tesisinin temelini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde attı.
PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, dünyadaki sekiz büyük PepsiCo iş biriminden biri olan Türkiye’nin şirket için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek “PepsiCo ülkede uzun vadeli yatırımcı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.
Şirket, kapasite artışıyla Türkiye yiyecek operasyonunun üretim hacminin yüzde 25-30’unu üretmeyi hedefliyor.
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