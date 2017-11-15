Türkiye’de ciddi potansiyel var
Hepsiburada Bursa’da düzenlediği ‘E-Ticaret Zirvesi’nde KOBİ’lere, girişimcilere ve esnaflara dijital dönüşüm, online ödeme, dijital pazarlama konularında eğitimler verdi.
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, 2013’ten beri e-ticaret hacminin yüzde 120 büyüdüğünü söyledi.
Türkiye’de e-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 3,5, dünyada yüzde 8 olduğunu belirten Emre Ekmekçi, “Türkiye’de erişilmemiş ciddi bir potansiyel var” dedi.
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