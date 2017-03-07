Türkiye’de yeni şubeler açacak
25 farklı şehirde 40 şubeyle hizmet veren Hertz Türkiye, 2017 için minimum yüzde 15 büyüme hedefliyor.
2017’de filoya üç bin yeni araç ekleyeceklerini kaydeden Hertz Türkiye Müdürü Nur Hidayetoğlu, “Şube sayımızı özellikle Anadolu’da arttırmak ve en az 10 yeni şube açmak istiyoruz.
Havalimanları da radarımızda” dedi. Gündemlerinde Denizli ve Ağrı havalimanları olduğunu söyleyen Hidayetoğlu, şehir merkezinde şube olarak Eskişehir, Kocaeli ve Mersin’i incelediklerini ifade etti.
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