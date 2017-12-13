‘Türkiye’de Yılın Bankası’ seçildi

Aralık 13, 2017 0 Yorum 78 Okunma
‘Türkiye’de Yılın Bankası’ seçildi

Garanti Bankası, Financial Times grubunun finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından ‘Türkiye’de Yılın Bankası’ seçildi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, bu ödüle güçlü mali performans ve yenilikçi hizmet anlayışıyla layık görüldüklerini söyledi.

Erbil, “Değerlendirmede, sağlam bilanço yapımızın yanı sıra, teknolojiyi iş süreçlerimizi iyileştirmede ve müşteri memnuniyetini artırmada etkin kullanmamızın da önemli bir rolü var” diye konuştu.



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