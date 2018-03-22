TÜRKONFED’den ‘Kreş Fonu’ önerisi

Mart 22, 2018 0 Yorum 72 Okunma
TÜRKONFED’den ‘Kreş Fonu’ önerisi

Üyesi olan 39 kadın derneğiyle Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘ 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler’ raporunu açıkladı.

Rapora göre 2007’de yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı, 2016 yılında yüzde 32.4’e yükseldi.

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Çocuklu çalışan kadınlara yönelik kreş fonu kurulmalı, kadın ve aile dostu işyerleri belgelenmeli ve ödüllendirilmeli” dedi.



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