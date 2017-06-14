Turquality desteğiyle büyüyecek
Digicom Grup Şirketleri çatısı altındaki Parex, Türkiye’nin hızlı tüketim ürünleri sektöründe Turquality’i alan en genç Türk markası oldu.
Çerkezköy’deki 30 bin metrekarelik Provel Fabrikası’nda üretim yapan Parex, bu yıl 10 milyon dolar ek yatırımla yıllık üretim kapasitesini 25 bin tona çıkardı.
Digicom Grup YKB Sabri Yiğit, geçen yılı 200 milyon TL ciro ile kapatan Parex’te 2020 ciro hedefinin 500 milyon TL olduğunu söyledi.
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