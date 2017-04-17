TÜSİAD ve Özyeğin’den forum

Nisan 17, 2017 0 Yorum 68 Okunma
TÜSİAD ve Özyeğin’den forum

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Özyeğin Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nu (SKF) kurdu.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, SKF’nin Birleşmiş Milletler’in belirlediği ve Türkiye’nin de kabul ettiği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini esas alan bir bilimsel araştırma platformu olduğunu söyledi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Forumla kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politikalara ve iş dünyasının bu alandaki dönüşümüne destek vereceğiz” dedi.



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