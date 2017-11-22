Üç yılda 500 milyon TL’lik değer

Kasım 22, 2017 0 Yorum 50 Okunma
Üç yılda 500 milyon TL’lik değer

Anadolu Grubu çalışanlarının fikirlerini paylaştıkları inovasyon programı BiFikir, üçüncü yılının sonunda hayata geçirilen projelerle 500 milyon TL’lik fayda yarattı.

Bu yıl ilk kez ‘Mucitler’ ve ‘Kâşifler’ olarak iki kategorideki projelerin yarıştığı finalde; Anadolu Etap ‘Mucitler, Anadolu Efes Türkiye ‘Kâşifler’ kategorisinde birinci oldu.

Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, “Anadolu Grubu, nesiller boyu sürecek bir başarı hikâyesini yazıyor ve gelecekte de yazmaya devam edecek” dedi.



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