Üniversiteliler yarıştı

Haziran 12, 2018 0 Yorum 96 Okunma
Üniversiteliler yarıştı

Yıldız Holding’in bu yıl yedincisini düzenlendiği bizz@kampüs Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

137 üniversiteden 901 takımın Ülker Metro için tasarladıkları pazarlama fikirleriyle katıldıkları yarışmada, birincilik ödülünü Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi’nden Energenius takımı aldı.

Yeditepe Üniversitesi’nden Conception takımı ikincilik, Ege Üniversitesi’nden mADcap ekibi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.



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