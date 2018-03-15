Üretiyoruz ama tüketmiyoruz
Ulusal Süt Konseyi, Türkiye’de süt içme alışkanlığının artırılması ve özellikle çocukların süt tüketimine özendirilmesi amacıyla “Süt İçiyorum” kampanyasını başlattı.
Pek çok ünlü ismin destek verdiği kampanyanın tanıtım toplantısında Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, “Üretimde dünya sekizincisiyiz.
Ancak Türkiye süt tüketiminde Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde kaldı” dedi.
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