Uyumsoft yüzde 25 büyüme hedefliyor
20l6’da yüzde 25 büyüyen yazılım sektörü oyuncusu Uyumsoft, 2017’de de yüzde 25 büyüme hedefliyor.
“Türkiye’nin tüm bölgelerine ve yurtdışına yazılım ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz” diyen Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft ERP’nin Fildişi Sahili’nden Hindistan’a, İngiltere’den Azerbaycan’a kadar 10’dan fazla ülkede kullanıldığını kaydetti.
Önder, 2017’de ticari yazılımların sektördeki payının 6 milyar TL’yi geçmesini öngörüyor.
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