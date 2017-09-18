Üzümle anılan bir kent olacağız
Türkiye’nin en büyük üzüm rekoltesine ve çeşitliliğe sahip şehri Manisa/Alaşehir, yurt içi ve yurt dışında üzümle anılan bir marka kent olmayı hedefliyor.
Alaşehir’inaynı zamanda diş hekimi ve bağcı olan belediye başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Yüksek kalitede üzüm üretiminden ihracat hedeflerine, markalaşma çalışmalarından Alaşehir’in yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirilmesine kadar hayata geçireceğimiz iddialı ve güçlü projelerimiz var” diye konuştu.
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