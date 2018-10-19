VI. Zeka ve Yetenek Kongresi yapıldı
Zeka ve yetenek kavramları kapsamdaki güncel tartışmaları ilgili kişilere ulaştıran, ülkemizin akıl, zeka ve yetenek alanındaki birikimini yansıtan VI.
Zeka ve Yetenek Kongresi’nin ana sponsorlarından biri Uğur Okulları oldu. Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşen kongreye Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk da katılım gösterdi.
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