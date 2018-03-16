Vodafone aya çıkıyor
PTScientists tarafından 2019’da gerçekleştirilecek ‘Ay Görevi’ kapsamında, Ay yüzeyinde ilk 4G şebekesi Vodafone tarafından kurulacak.
Vodafone Almanya, uzayda çalışabilecek ve bir paket şeker ile aynı ağırlığa sahip 4G şebekesini, teknoloji ortağı olarak seçtiği Nokia işbirliği ile geliştirecek.
Vodafone 4G şebekesi ile ay yüzeyinden global bir izleyici kitlesine ilk canlı HD video yayınını yapabilecek.
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