Vodafone, gençleri çağırıyor

Ocak 31, 2018 0 Yorum 75 Okunma
Vodafone, gençleri çağırıyor

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem başlıyor.

Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda en az 40 genç yetenek Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma olanağına sahip olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, “Bu programla geleceği şekillendirirken, dijital dönüşümün liderleri olabilecek genç yetenekleri de keşfediyoruz” dedi.



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