Vodafone, loT ürünlerini tanıttı
Mobil Dünya Kongresi 2017’de Vodafone Grubu, loT teknolojisinin kullanıcıların günlük yaşamını nasıl değiştirdiğini gösterdi.
Kongrede, loT teknolojisi ile çiftçilerin besi hayvanlarını korumasına yönelik uygulamalar, robotların tarım üretim verimliğinde yaptığı artış ve felç mağdurlarının yeniden yürümesini sağlayan exoskelotonlar gibi ürünler tanıtıldı.
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