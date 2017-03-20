Vodafone ‘önce kadın’ diyor
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nde yeni dönem eğitimleri 10 şehirde başladı.
Altı aylık eğitimler 72 halk eğitim merkezinde 140 danışman öğretmenin liderliğinde yürütülecek.
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, projenin ilk yılında olduğu gibi bu yıl da 10 bin kadına eğitim vererek toplam 20 şehirde 20 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
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