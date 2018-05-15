Vodafone ve ESL işbirliği
Vodafone Grubu, Türkiye’de de son bir yıldır destek verdiği e-spor alanında dünyanın en büyük şirketi ESL’in “Premium İş Ortağı” oldu.
ESL tarafından düzenlenen Intel Extreme Masters, ESL One ve ESL Pro League etkinliklerine sponsor olan Vodafone Grubu, bugüne kadar “erkek egemen” bir spor dalı olarak bilinen e-spor alanında çeşitliliği ve kadın katılımını teşvik eden bir dizi girişime de destek verecek.
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