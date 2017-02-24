Vodafone’dan ‘Genç Yetenek Programı’
Vodafone Türkiye, ‘Discover Genç Yetenek Programı’ ile üniversite son sınıf öğrencileri ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunan yeni mezunlar arasından seçeceği 42 genci geleceğe hazırlayacak.
Başvurular 12 Mart’a kadar devam edecek ve adaylar üç haftalık oryantasyon programına katılacak.
Nisan ayı sonundaki değerlendirmede seçilen adaylar, temmuz ayı itibarıyla Vodafone’da altı aylık dönemler boyunca, iki farklı rolde rotasyonlu çalışmaya başlayacak.
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