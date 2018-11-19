Vodafone’dan maratona özel dijital platform

Kasım 19, 2018 0 Yorum 114 Okunma
Vodafone’dan maratona özel dijital platform

Vodafone, yedi yıldır destek verdiği İstanbul Maratonu’nu geleceğin teknolojileriyle dijitalleştirmeye devam ediyor.

Akıllı telefon kullanıcıları, Vodafone’un geliştirdiği yeni saglikicinkos. com platformuyla Vodafone 40’ncı İstanbul Maratonu’na İstanbul dışında da katılım gösterebilecek ve elde ettikleri koşu derecelerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek.



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