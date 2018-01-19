Volkan Şimşek’e özel ödül
2010’da dağıtılmaya başlanan Quality Management-QM Awards 2017 Ödülleri, Limak Hotels Lara’daki galayla sahiplerine verildi.
Bu yıl ilk kez verilen ‘En İyi Turizm ve Otel Profesyoneli’ klasmanında ‘Kalite Yönetimi Profesyonel Özel Ödülü’, Jacaranda Otelleri CEO’su Volkan Şimşek’inoldu.
Şimşek, 2006-2010 arası iki dönem Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) başkanlığı yaptı.
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