Worldcom’un yeni ortağı oldu

Ekim 17, 2017 0 Yorum 55 Okunma
Worldcom’un yeni ortağı oldu

OptimumBrand, altı kıtadaki 113 şehirde faaliyet gösteren bağımsız halkla ilişkiler ağı Worldcom PR Group bünyesine katıldı.

OptimumBrand GM Seyhan Ayel Girit, bu ortaklıkla Türk şirketlerin dünyaya açılmasını destekleyeceklerini söyledi.

Worldcom PR Group’un genel koordinatörü Todd Lynch ise “Sektörün gelecek yıllarda nereye

gideceğini belirleyecek uzmanlık ve becerilere sahip yeni bir ortağımız daha oldu” dedi.



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