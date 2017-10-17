Worldcom’un yeni ortağı oldu
OptimumBrand, altı kıtadaki 113 şehirde faaliyet gösteren bağımsız halkla ilişkiler ağı Worldcom PR Group bünyesine katıldı.
OptimumBrand GM Seyhan Ayel Girit, bu ortaklıkla Türk şirketlerin dünyaya açılmasını destekleyeceklerini söyledi.
Worldcom PR Group’un genel koordinatörü Todd Lynch ise “Sektörün gelecek yıllarda nereye
gideceğini belirleyecek uzmanlık ve becerilere sahip yeni bir ortağımız daha oldu” dedi.
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