Yakapark Projesi satışta

Mayıs 16, 2018 0 Yorum 72 Okunma
Yakapark Projesi satışta

YG İnşaat tarafından Kartal’da hayata geçirilen Yakapark projesi yatırımcıların beğenisine sunuldu.

Çevre dostu bir proje olarak inşa edilen Yakapark’ta dairelerin metrekare fiyatı 3 bin 800 TL’den başlıyor.

Peşin ödemelerde yüzde 10 indirimin söz konusu olduğu projede kişiye özel ödeme kolaylıkları da sunuluyor.

Hafriyatın bittiği ve fore kazıkların çakıldığı projenin 2019 yılının ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor. Yakapark, toplam 60 milyon liralık bir yatırımla hayata geçiriliyor.



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