Yanbu havalimanı TAV’ın oldu
TAV Havalimanları, Suudi Arabistan’daki Yanbu Prens Abdul Mohsin Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminalini yapacak ve havalimanını 30 yıl süreyle işletecek.
“Yanbu petrol rafinelerine ve ülkenin ikinci en yoğun limanına ev sahipliği yapıyor.
Su altı zenginlikleriyle turizm potansiyeli var” diyen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şehrin Medine ve Mekke’ye olan yakınlığıyla Hac ve Umre trafiği açısından da önemine dikkat çekti.
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