Yang Ming geri döndü
Türkiye’de Arkas ortaklığıyla kurulan ‘Yang Ming Anadolu’ şirketiyle faaliyet gösteren Uzakdoğulu armatör Yang Ming, sekiz yıl sonra Türkiye’de üç limandan Uzakdoğu’ya direkt servis vermeye başladı.
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, 14 bin TEU’luk gemilerle İstanbul (Kumport), İzmir (Aliağa), Mersin (MIP) limanlarına uğrak yapan servisin, Uzakdoğu’ya direkt ihracat ve ithalat yükü taşıdığı bilgisini verdui
Önceki haber Konsorsiyumları ilk Ekonomist açıkladı
Sonraki haber Danone'de sütlü ürünlerden sorumlu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?