Yang Ming geri döndü

Temmuz 24, 2017 0 Yorum 101 Okunma
Yang Ming geri döndü

Türkiye’de Arkas ortaklığıyla kurulan ‘Yang Ming Anadolu’ şirketiyle faaliyet gösteren Uzakdoğulu armatör Yang Ming, sekiz yıl sonra Türkiye’de üç limandan Uzakdoğu’ya direkt servis vermeye başladı.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, 14 bin TEU’luk gemilerle İstanbul (Kumport), İzmir (Aliağa), Mersin (MIP) limanlarına uğrak yapan servisin, Uzakdoğu’ya direkt ihracat ve ithalat yükü taşıdığı bilgisini verdui



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