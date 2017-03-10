YDA Group’tan üç dalda başarı

Mart 10, 2017 0 Yorum 96 Okunma
YDA Group’tan üç dalda başarı

YDA Group, Uluslararası Bonds & Loans Türkiye’de, 250 milyon TL’lik ihracıyla ‘Yılın En İyi Tahvil İhracı, Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü’yle ‘Yılın Proje Finansmanı, aynı projeyle ‘Yılın Altyapı Finansmanı’ kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

YDA Group YKB Hüseyin Arslan, “Ödüller finansal yeniliklerimizin takdiri” dedi.



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