Yemeksepeti’nden ‘Vale’ hizmeti
Yemeksepeti, Yemeksepeti Vale’yi, “Artık hiçbir lezzet ulaşılmaz değil” mottosuyla hayata geçirdi.
Projeyle paket servisi olmayan işletmeler, Yemeksepeti restoranlarının boştaki kuryelerinden faydalanabiliyor.
“Bu modelle Yemeksepeti’nde paylaşım ekonomisi oluşturduk” diyen Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, verimliliği odağa alarak kullanıcılardan restoranlara, milyonlarca paydaş için değer yarattıklarını söyledi.
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