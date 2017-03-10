Yeni Film Fonu, filmleri destekliyor
Açık Toplum Vakfı’nın ana desteği, Atlas Post Production, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi ve Mehmet Betil’in desteğiyle sürderelen Yeni Film Fonu, Şubat 2015’teki ilk çağrısından beri binden fazla film başvurusu aldı.
İki yılda 39 filmi destekleyen fon, bu yıl !f İstanbul’da düzenlenen !f Doc Lab ile Türkiye’den ve Ortadoğu’dan belgesel yönetmenlerini İstanbul’da buluşturdu.
Fon, bu yıl 20’den fazla kısa ve uzun belgesel filme maddi destek veya stüdyo hizmeti sağlayacak.
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