Yeni girişim yatırımları artıyor
Analiz ve pazar araştırma platformu Startups.Watch, Türkiye’de yeni girişimlere yönelik yatırımların 2016’da yüzde 43 büyüme kaydettiğini ve son beş yılın rekoru kırılarak 124 yatırım turunda toplam 67,2 milyon dolar yeni girişim yatırımı gerçekleştiğini açıkladı.
Startups.Watch’ın Kurucu Ortağı İhsan Elgin, “Finansal teknoloji uygulamaları, pazar yeri uygulamaları ve hizmet olarak yazılımlar 2016 yılının en ilgi gören alanları oldu” diye konuştu.
Önceki haber Yurtdışına Almanya'dan açıldı
Sonraki haber Teksüt'e AB vizesi çıktı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?