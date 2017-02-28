Yeni girişim yatırımları artıyor

Şubat 28, 2017 0 Yorum 90 Okunma
Yeni girişim yatırımları artıyor

Analiz ve pazar araştırma platformu Startups.Watch, Türkiye’de yeni girişimlere yönelik yatırımların 2016’da yüzde 43 büyüme kaydettiğini ve son beş yılın rekoru kırılarak 124 yatırım turunda toplam 67,2 milyon dolar yeni girişim yatırımı gerçekleştiğini açıkladı.

Startups.Watch’ın Kurucu Ortağı İhsan Elgin, “Finansal teknoloji uygulamaları, pazar yeri uygulamaları ve hizmet olarak yazılımlar 2016 yılının en ilgi gören alanları oldu” diye konuştu.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap