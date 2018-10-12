Yeni havalimanına akıllı güvenlik

Ekim 12, 2018 0 Yorum 152 Okunma
Yeni havalimanına akıllı güvenlik

Türkiye’nin en akıllı binası olarak tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı olan, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının ve iki pistinin açılışı 29 Ekim 2018’de yapılacak.

76,5 milyon metrekarelik alana inşa edilen proje, tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşacak.

Fiziksel güvenlik sistemleri, Türk teknoloji şirketi Proline tarafından sağlanan proje aynı zamanda Türkiye’nin en akıllı güvenlik sistemlerinin kullanıldığı binalardan olacak.



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