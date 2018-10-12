Yeni havalimanına akıllı güvenlik
Türkiye’nin en akıllı binası olarak tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı olan, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının ve iki pistinin açılışı 29 Ekim 2018’de yapılacak.
76,5 milyon metrekarelik alana inşa edilen proje, tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşacak.
Fiziksel güvenlik sistemleri, Türk teknoloji şirketi Proline tarafından sağlanan proje aynı zamanda Türkiye’nin en akıllı güvenlik sistemlerinin kullanıldığı binalardan olacak.
Önceki haber Mutfak sektörü İstanbul'da buluşacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?