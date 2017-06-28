Yeni uçuş noktası Odessa
Pegasus, Odessa’ya uçuyor. 14 Temmuz’da başlayacak Ankara-Odessa seferleri, pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günleri yapılacak.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Odessa’ya 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek.
“Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat döneminin başlaması ekonomi ve turizm açısından büyük önem arz ediyordu” diyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Ankara’yı uluslararası hub haline dönüştürmeyi hedefledikleri belirtti.
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