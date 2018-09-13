Yenibiriş, start up’ları destekliyor
Yenibiriş, pazaryeri iş modeliyle çalışan start up’ları desteklemek için bir adım attı.
‘Power by Yenibiriş’ projesiyle start up’lara ücretsiz ilan yayınlama olanağı sağladıklarını söyleyen Yenibiriş Ürün ve Teknoloji Koordinatörü Eren Çamlıkaya, “Bu sayede Yenibiriş.com, start up‘lar tarafından bir işe alım uzmanı, dijital İK danışmanı olarak kullanılabiliyor” diye konuşuyor.
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