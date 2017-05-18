Yenigün yeniden başkan seçildi

Mayıs 18, 2017 0 Yorum 43 Okunma
Yenigün yeniden başkan seçildi

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 32’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı genel kurulda Mithat Yenigün yeniden başkan seçildi.

Bakan Şimşek, “Bir iki yıl sonra belki de baş edemeyeceğiniz kadar iş imkânlarının olacağı bir ortama doğru gidiyoruz” dedi.

Yenigün, “Uluslararası müteahhitlik pastasında bugün yüzde 4.6 olan payımızı yüzde 7’lere çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



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