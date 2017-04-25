Yılın otomobili Renault Megane

Nisan 25, 2017 0 Yorum 95 Okunma
Yılın otomobili Renault Megane

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl ikinci kez düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu. OGD üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliğe ulaştı.

Renault Mais Genel Müdürü ve CEO’su Berk Çağdaş, “Bu otomobilin arkasında Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var” dedi.



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