Yılın otomobili Renault Megane
Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl ikinci kez düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu. OGD üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliğe ulaştı.
Renault Mais Genel Müdürü ve CEO’su Berk Çağdaş, “Bu otomobilin arkasında Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var” dedi.
Önceki haber SAP EMEA’ya atandı
Sonraki haber 'Girişimcilikte önce kadın' diyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?