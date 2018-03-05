Yoğuşmalı kombi zamanı

Mart 5, 2018 0 Yorum 40 Okunma
Yoğuşmalı kombi zamanı

Nisan ayında yürürlüğe girecek olan ErP yönetmeliği ile eski tip hermetik kombi ve kazanlara getirilecek ithalat ve üretim yasağını değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder; “Yasak ile dinozor kombiler tarihe gömülecek ve bu yasak hepimize tasarruf ettirecek.

Halen yıllık ortalama bin 400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir kullanıcının yoğuşmalı kombi kullanımı ile 350 lirası cebinde kalacak” diyor.



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