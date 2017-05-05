YOLO’ya yatırım geldi
Haydar Çolakoğlu’nun girişimi YOLO, 20 milyon dolar değerleme üzerinden 200 bin dolar yeni yatırım aldı.
YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, “YOLO, Türkiye’nin milli ve yerli ulaşım teknolojileri şirketlerinden biri ve uluslararası seviyede bir teknoloji şirketi yaratabileceğimizin çok iyi bir göstergesi.
YOLO, kurumsal anlaşmalarla ciddi hacim elde etti. Bundan sonraki hedef, mobil bireysel uygulamada aynı başarıyı tutturmak olacak” dedi.
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