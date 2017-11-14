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Yüksel Yıldırım’a Shechtman Liderlik Ödülü

Kasım 14, 2017 0 Yorum 76 Okunma
Yüksel Yıldırım’a Shechtman Liderlik Ödülü

Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Shechtman Uluslararası Liderlik Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül töreni, Meksika/Cancun’da düzenlenen 2017 Sürdürülebilir Sanayi Zirvesi’nde (SIPS 2017) yapıldı. Yüksel Yıldırım, bu ödülü kazanan ilk Türk iş adamı oldu.

“Kardeşim Mehmet Yıldırım’ı ani şekilde kaybettim. Bu ödül, bu kaybın neden olduğu acıyı az da olsa hafifletti” diyen Yıldırım, kararlılık ve özveriyle çalışarak bu ödülün L bir tesadüf olmadığını göstereceğini söyledi.



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