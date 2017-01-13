Yunanistan ve Norveç’ten destek
21-24 Mart’ta düzenlenecek Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’na Yunanistan Deniz Ticaret Odası, geniş bir delegasyon heyetiyle katılacak.
Norveç’in resmi ticaret müşavirliği ofisi Innovation Norvvay de fuarda, İMEAK Deniz Ticaret Odası desteğiyle seminer düzenleyecek.
İMEAK Deniz Ticaret Odası YKB Metin Kalkavan, “Fuarda 50’den fazla ülkeden 10 bin denizcilik profesyonelinin ağırlanması hedefleniyor” dedi.
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