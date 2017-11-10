‘Zorba’, Ankara’da sahnelendi

Kasım 10, 2017 0 Yorum 66 Okunma
‘Zorba’, Ankara’da sahnelendi

Türkerler Holding’in geliştirdiği Mahall Ankara projesinin sponsorluğunda, ‘Zorba’ balesinin yeni sezondaki ilk gösterisi, Ankara opera sahnesinde özel davetlilerin katılımıyla sahnelendi.

Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Attila Sezgin, “Ticari yatırımlarımızın yanında, gücümüzü aldığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak üzere çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek oluyoruz” dedi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap