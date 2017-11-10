‘Zorba’, Ankara’da sahnelendi
Türkerler Holding’in geliştirdiği Mahall Ankara projesinin sponsorluğunda, ‘Zorba’ balesinin yeni sezondaki ilk gösterisi, Ankara opera sahnesinde özel davetlilerin katılımıyla sahnelendi.
Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Attila Sezgin, “Ticari yatırımlarımızın yanında, gücümüzü aldığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak üzere çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek oluyoruz” dedi.
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