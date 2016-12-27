2017’de toparlanma yaşanması umuluyor

Aralık 27, 2016 0 Yorum 31 Okunma
2017’de toparlanma yaşanması umuluyor

Perakende, 2016’da yaşanan terör olayları, darbe girişimi ve dolar kurundaki artıştan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu.

Sektörün 2016’yı yüzde 1 dolayında büyümeyle kapatacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıla yönelik beklentiler de çok iyi değil ama yine de 2017’nin bir toparlanma yılı olması umuluyor.

Sektör yetkilileri, ertelenen alımların da etkisiyle 2017’de yüzde 2-3 büyümenin mümkün olduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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