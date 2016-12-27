2017’de toparlanma yaşanması umuluyor
Perakende, 2016’da yaşanan terör olayları, darbe girişimi ve dolar kurundaki artıştan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu.
Sektörün 2016’yı yüzde 1 dolayında büyümeyle kapatacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıla yönelik beklentiler de çok iyi değil ama yine de 2017’nin bir toparlanma yılı olması umuluyor.
Sektör yetkilileri, ertelenen alımların da etkisiyle 2017’de yüzde 2-3 büyümenin mümkün olduğunu söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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