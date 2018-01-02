Büyüme stratejisi yurtdışına kayıyor
Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri olan perakende 2017’de 2016’nın olumsuz etkilerini üzerinden atmayı başardı. Sektör yüzde 9 civarında büyüme yakaladı. Kurlardaki oynaklık sektörü olumsuz etkileyen gelişmelerin başında yer aldı.
Markalar maliyetlerinde oluşan ek yük nedeniyle planladıkları yatırımlar konusunda çekimser kaldı. AVM’ler ve perakendeciler arasındaki kira anlaşmazlığı 2017’de de tartışmalara neden oldu.
2018’de kur dalgalanması ve yükselen maliyetler yine perakende sektörünün gündeminde olacak. Stok, nakit akışı ve maliyetleri kontrol altında tutmaya yönelik projeler ön plana çıkacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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