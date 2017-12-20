Caddeler perakendecinin yeniden gözdesi oluyor
Son dönemde kiralar yüzde 40-50 geriledi ve caddeler perakendecilerin yeniden gözdesi oldu.
Bu gelişmede AVM’lerdeki kiraların yükselmesinin yanı sıra perakendeci ve AVM yönetimleri arasında yaşanan sorunların da etkisi var.
COS, Maison & Objet ve Laduree Paris gibi markalar ilk kez caddelerde şansını denerken, LC Waikiki, Gizia, Aydınlı Grup gibi şirketler de caddelerde yer arıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber KAGİDER, 15 yaşında
Sonraki haber Markalı konutçular Antalya’da keşfe çıktı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?