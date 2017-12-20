Caddeler perakendecinin yeniden gözdesi oluyor

Aralık 20, 2017 0 Yorum 49 Okunma
Caddeler perakendecinin yeniden gözdesi oluyor

Son dönemde kiralar yüzde 40-50 geriledi ve caddeler perakendecilerin yeniden gözdesi oldu.

Bu gelişmede AVM’lerdeki kiraların yükselmesinin yanı sıra perakendeci ve AVM yönetimleri arasında yaşanan sorunların da etkisi var.

COS, Maison & Objet ve Laduree Paris gibi markalar ilk kez caddelerde şansını denerken, LC Waikiki, Gizia, Aydınlı Grup gibi şirketler de caddelerde yer arıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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