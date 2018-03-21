Gıda perakendesinde dijitalleşme atağı var

Mart 21, 2018 0 Yorum 104 Okunma
Gıda perakendesinde dijitalleşme atağı var

Perakende sektöründeki dijitalleşme atağına sonunda gıda perakende şirketleri de katıldı.

Yıldız Holding’in markası Şok, ‘Cepte Şok’ ile bu konuda adım attı.

Bizim Toptan, Mopaş, Altunbilek, Onur Market ve Hakmar da bu yıl e-ticarete girmeye hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap