Gıda perakendesinde dijitalleşme atağı var
Perakende sektöründeki dijitalleşme atağına sonunda gıda perakende şirketleri de katıldı.
Yıldız Holding’in markası Şok, ‘Cepte Şok’ ile bu konuda adım attı.
Bizim Toptan, Mopaş, Altunbilek, Onur Market ve Hakmar da bu yıl e-ticarete girmeye hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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