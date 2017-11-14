İndirim marketleri üretime de giriyor
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de indirim marketleri üretimde iddialı hale geliyor. A-101’in gazoz üreten bir tesisi var.
BİM tuvalet kağıdı, peçete, çocuk bezi, çöp torbası gibi ürünleri kendisi de üretmeye başladı.
Ayrıca, iş ortaklarından biri olan Reka Yağ’ın yüzde 50’sini satın aldı. Hakmar’ın da üretim yapan şirketleri var. Diğer indirim marketleri de bu yönde hazırlıklar yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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