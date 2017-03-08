İndirim marketleri ‘yerel’lerin peşinde!
İndirim (discount) market pazarında rekabet kızıştı.
Şok ve UCZ markalarıyla pazarda bulunan Yıldız Holding, Seç Market isimli yeni konseptiyle rekabete bakkalları da katmaya hazırlanıyor.
Sektörün beş büyük şirketi bu yıl 2 binin üzerinde yeni mağaza açmayı planlıyor.
Satın almaya açık olan şirketler, özellikle verimlilik sorunu yaşayan yerel perakendecileri radarlarına almış durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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