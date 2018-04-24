Koreli Mumuso 50 mağaza açacak
Türkiye perakende pazarı Uzakdoğulu markaların radarına girdi.
Japon Miniso ve Koreli Missha’nın ardından yine Koreli olan Mumuso da Türkiye pazarına adım attı.
Kısa sürede dokuz mağazaya ulaşan marka, ilk etapta mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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