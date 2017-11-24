Migros için ‘al’ tavsiyesinde bulunuyoruz
Migros, 2017 üçüncü çeyrekte yüzde 6,8 FVAÖK marjı elde etti. Satın alımlardaki ana yapılandırmaların tamamlanması sonrası Kipa’nın brüt marjındaki iyileşme, konsolide FVAÖK’ü destekledi.
Migros yönetimi Kipa mağazalarının yenilenmesiyle ilgili tek seferlik giderlerin 2018’de süreceğini belirtse de, Kipa satın alımı sonrası Migros’un finansallarındaki toparlanma önceki beklentilerimizden hızlı gerçekleşebilir.
Gayrimenkul satışı ve operasyonel toparlanmanın etkisiyle borçlanmadaki azalmanın hızlı olması, orta vadede katalizör etkisi gösterebilir. Migros’ta 2017 ve 2018’de sırasıyla yüzde 5,1 ve 5,6 FVAÖK marjı, yüzde 38 ve 16 ciro büyümesi öngörüyoruz.
Enflasyonist katkı ve metrekare bazındaki cironun hızlı iyileşmesiyle, daha yüksek büyümeler de görülebilir. Migros için 33 TL hedef fiyatla ‘al’ tavsiyesinde bulunuyoruz.”
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