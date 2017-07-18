Öz markalı ürün satışlarımız arttı
2017 ilk çeyrek itibarıyla 68 şehirde 165 mağazayla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde toplamda 5,2 milyon TL’lik yatırım harcaması yaptık ve 598,1 milyon TL satış geliri elde ettik.
Stratejik önem verdiğimiz yeni satış kanalımız olan iş ortaklığı mal tedariki modelimiz ‘SEÇ Market’, ilk çeyrekte 33,2 milyon TL satış geliri yarattı. ‘SEÇ Market’ sayımız 12 adet artarak 344’e ulaştı.
Öz markalı ürünlere yönelik satışlarımızı artırmaya devam ettik. Öz markalı ürünlerimizin ana kategori satışlarımız içindeki payı yüzde 11,2’den yüzde 15’e yükseldi.
Tütün satışlarımız yüzde 4,1 artarken, ana kategori satışlarımız yüzde 9,6 azaldı. Toptancı kesim müşterilerimizin daralan talebi ve geleneksel kanal müşterilerimizin zayıf talebinin yanında, toptancı kanalındaki satışlarımızın optimizasyonu çalışmalarımız, bu kanalın azalan talebinde etkili oldu.
Brüt kârımız 40,3 milyon TL, brüt kâr marjımız yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Yüksek maliyetli ve hareketsiz stokların temizlenmesiyle, FVAÖK -5,6 milyon TL, net zarar 19,4 milyon TL oldu.
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