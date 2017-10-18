Perakende markaları ünlülerle rekabet ediyor!
Koton, Mavi, Defacto, Colin’s, İpekyol gibi pek çok perakendeci artık ünlülerle işbirliği yaparak farklılık yaratmaya çalışıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, Adriana Lima, Aslı Enver ve Hande Erçel gibi isimlerle reklam kampanyaları yapan şirketler, bazen de ünlülerle işbirliği yaparak koleksiyonlar hazırlıyor.
Bu strateji, şirketlerin bilinirliği ve marka imajının yanı sıra satışlarına da katkı yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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